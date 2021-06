Camion con 6 tonnellate di frutta e verdura si ribalta: ferito 39enne di Parma

Il conducente parmigiano di un camion, che trasportava 6 tonnellate di frutta e verdura si è ribaltato nei pressi di Lentigione di Brescello, è rimasto lievemente ferito. Si tratta di un 39enne che, secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Gualtieri, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto alle 5.30 di mattina: il camion ha finito la corsa contro le recinzioni di due abitazioni private. Sul posto i soccorsi stradali che hanno rimosso il mezzo e ripristinato la viabilità.

