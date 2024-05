Camion in fiamme in A1: 9 chilometri di coda

Aggiornamento ore 12.50 - Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A15 e Fidenza verso Milano, il traffico è stato sbloccato e ci sono 9 chilometri di coda tra Parma e Fidenza, per un camion in fiamme all'altezza del km 95. Il traffico scorre su due corsie. Verso Bologna, per i curiosi, ci sono due chilometri di coda per curiosi tra Fiorenzuola e il Bivio con la A15.

AUTOSTRADE - Poco prima delle 12:00, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione Milano, il traffico è bloccato e si registrano 9 km di coda a causa di mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 95. Sul luogo dell’evento sono in atto le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. In alternativa, a chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Parma e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in A1 a Fidenza. Per le lunghe percorrenze verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 Torino-Trieste in direzione Milano.