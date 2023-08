Camion prende fuoco in A1 vicino al casello di Parma: colonna di fumo e code

Un mezzo pesante ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, nella mattinata di mercoledì 16 agosto mentre stava percorrendo l'autostrada A1, all'altezza del casello di Parma. L'incendio è avvenuto poco dopo le ore 10. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma, che hanno lavorato per spegnere il rogo. Un'alta colonna di fumo era visibile anche in alcuni quartieri della città. Dopo aver messo in sicurezza l'area dell'incidente gli operatori del 115 hanno terminato l'intervento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In seguito all'incendio si sono formati due chilometri di coda in direzione Milano. Dopo circa mezz'ora la situazione è tornata alla normalità.

IN AGGIORNAMENTO