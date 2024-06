Camion perde il carico: code in A1 tra Fidenza e Parma

Un mezzo pesante ha perso una parte del carico mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra i caselli di Fidenza e di Fiorenzuola. L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 7.30 di venerdì 28 giugno. In conseguenza del piccolo incidente, per la presenza di materiale disperso lungo l'autostrada, si sono formati alcuni chilometri di coda tra i caselli di Parma, Fidenza e Fiorenzuola. Non sono segnalati feriti. t