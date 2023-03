Un camion ha perso una parte del carico composto da alcuni balloni di fieno nel pomeriggio di giovedì 30 marzo mentre stava percorrendo la tangenziale di Parma. In conseguenza dell'incidente, avvenuto in corrispondenza dell'uscita per le Fiere di Parma, si sono verificati alcuni rallentamenti. Sul posto la polizia stradale ha gestito il traffico in zona