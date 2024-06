Camion si ribalta in via Emilia: strada chiusa

Un mezzo pesante che trasportava tre rotoli di acciaio si è ribaltato lungo la via Emilia, tra le province di Parma e di Reggio Emilia in località Calerno. Sul posto la polizia locale dell'Unione Val d'Enza, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Al momento dell'arrivo dei soccorsi l'autista era già fuori dal camion: non ha riportato ferite.

La “Via Emilia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Calerno (km 188), nel comune di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che si è ribaltato, per cause in corso di accertamento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.