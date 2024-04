Camion si ribalta in via Filippo di Borbone

Un camion si è ribaltato mentre percorreva via Filippo di Borbone a Parma, nella zona tra Casale di Felino e San Ruffino. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 22 aprile, poco prima delle ore 19. Non sono ancora chiare le cause dell'episodio che ha coinvolto il mezzo pesante. Il conducente del tir non ha fortunatamente riportato ferite gravi. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.