Un camion si è ribaltato oggi pomeriggio in via Colorno, alla rotatoria di via Forlanini, direzione nord. La polizia locale di Parma è intervenuta per cercare di gestire la situazione. Infatti si sono verificati grossi disagi al traffico a causa del restringimento di carreggiata con conseguenti rallentamenti. Poi la situazione è piano piano tornata alla normalità.