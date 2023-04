Camion sbanda e finisce di traverso in A1: schianto contro il guard rail, grave il conducente

Traffico bloccato in A1 nel pomeriggio del 6 aprile. In direzione Sud all'altezza di Chiaravalle al chilometro 78 un mezzo pesante dopo aver sbandato ed essendosi schiantato contro il guard rail è finito di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Fiorenzuola, la Pubblica asssistenza Valvarda e l'elicottero di Parma nonché la polizia stradale e i vigili del fuoco. Al momento il traffico è bloccato e i mezzi vengono fatti uscire sulla via Emilia, attualmente bloccata anch'essa.

Nell'incidente sarebbe rimasto gravemente ferito il conducente del Tir, trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma dal personale volontario della Pubblica Assistenza Valdarda.

A causa dell'incidente, tra la Complanare di Piacenza e Fidenza, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto proprio all'altezza del km 78. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a Piacenza sud e può rientrare a Fidenza, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia.