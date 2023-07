Camion si ribalta, ferito il conducente

Incidente sulla strada che collega Soragna a Carzeto, questa mattina intorno alle 7: un camion che trasportava maiali si è ribaltato sulla strada provinciale per cause ancora al vaglio degli inquirenti. L'autista ha riportato ferie di media gravità ed è ricoverato attualmente nell'area Codici Rossi all'Ospedale Maggiore di Parma. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'ambulanza infermieristica di Busseto, l'automedica di San secondo, carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.