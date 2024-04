Cassio di Terenzo, si ribalta con l'auto: ferito grave

Incidente a Cassio di Terenzo, dove nel pomeriggio di Pasquetta, un'auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. L'incidente si è verificato intorno alle 17 e ha coinvolto due persone. Una di queste ferita lievemente, l'altra che invece è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto l'auto infermieristica della Croce Verde Fornovese, insieme all'ambulanza coi volontari. Per ripristinare la viabilità, necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, accompagnati dai carabinieri.