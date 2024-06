Centauro cade sulla statale della Cisa, poi la moto s’incendia: ferito

Dramma sfiorato oggi intorno all'ora di pranzo a Casola di Terenzo.

Sulla statale 62 della Cisa, intorno alle 13, un motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto per cause in corso di accertamento e sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto.

La moto sulla quale viaggiava ha poi preso fuoco, forse per una perdita dal serbatoio della benzina. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: necessario anche l'intervento dell'elisoccorso del 118 che ha trasportato il centauro in ospedale. Il motociclista ha riportato diverse ustioni ma non sarebbe, dalle prime informazioni, in pericolo di vita. In quel tratto la circolazione è stata interrotta.

IN AGGIORNAMENTO