Ciclista investito da un'auto a barriera Farini: 60enne grave al Maggiore

E' stato travolto da un'auto, guidata da una 54enne parmigiana, ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni di salute al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Un 60enne di origine tunisina, che stava viaggiando a bordo della sua bicicletta tra viale Solferino e lo Stradone, è stato coinvolto nella serata di ieri, mercoledì 3 novembre, in un incidente stradale. Complice probabilmente anche il maltempo l'uomo è stato investito dal veicolo. L'allarme è scattato dopo le ore 19: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e poi trasportato il 60enne al Pronto Soccorso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite in varie parti del corpo. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato un sopralluogo ed i rilievi previsti per legge. Le cause dello scontro sono in corso di ricostruzione.