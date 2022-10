Ciclista travolto da un'auto in via Traversetolo: trasportato in ospedale

Un ciclista, il secondo della giornata, è stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo via Traversetolo a Parma. L'incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 ottobre, poco dopo le ore 9.30. Secondo le prime informazioni il conducente della bici sarebbe stato urtato dal veicolo, che si trovava in via Traversetolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre agli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente il ciclista non sarebbe in pericolo di vita: avrebbe però riportato traumi in varie parti del corpo.