Collecchio, auto contro un muretto all’alba: un ferito al Maggiore

Auto contro un muretto stamattina a Collecchio intorno alle 5.30. Per cause in corso di accertamento, la vettura è finita contro il muretto in questione in via Nazionale. Sul posto i mezzi del 118 e l'automedica. C'è un ferito, i cui traumi sono stati giudicati di media gravità, trasportato al Maggiore.

Le indagini per stabilire la dinamica e le cause dell'impatto sono al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto dopo lo schianto.