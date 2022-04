Collecchio, perde il controllo dell'auto e si ribalta: conducente ferito

Stava percorrendo strada Nazionale a Collecchio quando ha perso il controllo dell'auto sulla quale stava viaggiando. Il conducente di un veicolo è rimasto ferito all'ora di pranzo, poco dopo le ore 13.30 di oggi martedì 19 aprile, dopo che il mezzo si è ribaltato. Le cause dell'episodio sono in corso di ricostruzione da parte della polizia locale. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto all'improvviso. Il mezzo si è ribaltato.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Collecchio, che hanno fornito le prime cure all'uomo, per poi trasportarlo al pronto soccorso del Maggiore. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno lavorato per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.