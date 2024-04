Collecchio, scontro tra due auto nella notte: due feriti gravi

Scontro nella notte tra due auto, a Collecchio. Poco dopo le 2, in strada Montecoppe, un incidente tra due auto ha provocato due feriti gravi. Sulle dinamiche stanno lavorando gli inquirenti, per risalire alle cause del sinistro. Il bilancio, intanto, è di tre feriti: due di questi sarebbero stati trasportati in condizioni di media gravità al Pronto Soccorso di Parma. L'altra persona coinvolta avrebbe riportato ferite lievi.