Colorno, il tir cerca di svoltare ma è più grande della carreggiata: il rimorchio finisce nel canale

Il conducente di un autoarticolato ha cercato di svoltare, mentre stava percorrendo via Partigiani d’Italia - all'incrocio di via Fontanella, tra Colorno e Mezzani - ma visto che il mezzo era più grande della carreggiata, non c'è riuscito ed il rimorchio è finito nel canale, bloccando la strada e la circolazione dei veicoli. Lo segnala il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari con un post su Facebook.

"Puoi mettere tutti i divieti che vuoi, che tanto daranno sempre e solo la colpa ai navigatori e intanto distruggono tutte le strade di campagna non autorizzate al transito. Solita filastrocca ma a breve arriveranno nuove telecamere.. e poi facciamo pagare ai datori di lavoro".