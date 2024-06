Colorno, ciclista travolto da un'auto: è grave

Grave incidente a Colorno, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Lungo Lorno. La dinamica non è ancora chiara ma le sue condizioni sono critiche, tanto che sul posto è stato inviato l'elicottero del 118, con a seguito ambulanza e automedica. Adesso si trova ricoverato nell'area codici rossi dell'Ospedale Maggiore. Lo scontro sarebbe avvenuto poco dopo le 11, mentre l'uomo era in sella alla sua due ruote ed è stato sbalzato sull'asfalto dopo lo schianto.