Colorno, un'auto investe un pedone: è grave

Incidente nella notte in via Bottego, a Colorno. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto ha travolto un passante ferendolo in maniera abbastanza importante. Intorno alle 4, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con ferite giudicate di media gravità. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche le forze dell'ordine pronti a ricostruire la dinamica.