Con l'auto precipita per quindici metri dal viadotto dello Stirone, ferita una donna

Con l'auto giù dal viadotto del torrente Stirone. È rimasta ferita in modo serio, ma non è fortunatamente in pericolo di vita, la donna che nel primo pomeriggio di venerdì 3 settembre è precipitata con l'auto per almeno una quindicina di metri, nel greto del corso d'acqua al confine tra le province di Parma e Piacenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 nei pressi del ponte che attraversa lo Stirone, tra Scipione Ponte (Salsomaggiore) e Alseno. La conducente, pare una 49enne di Salso, vista la dinamica dell'incidente potrebbe dirsi miracolata. Proveniva da Scipione ed era diretta verso Alseno: avrebbe sbandato prima alla sua destra, centrando un palo, per poi venire rimbalzata sul lato sinistro della carreggiata dove ha battuto le ringhiere in ferro di protezione del ponte, precipitando nel torrente. Un automobilista di passaggio assistito alla scena dell'incidente e ha allertato i soccorsi: il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza da Salso e l'elisoccorso mentre i vigili del fuoco sono arrivati da Fidenza e Parma con anche un'autogru. I pompieri hanno liberato per diversi minuti per liberare la donna dall'abitacolo, per poi affidarla alle cure dei sanitari: avrebbe riportato ferite serie ed è stata trasportata in volo all'ospedale Maggiore di Parma. La polizia locale di Salsomaggiore i carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola si sono occupati della viabilità mentre quelli di Salsomaggiore hanno effettuato i rilievi.

