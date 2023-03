Corcagnano, pedone investito sulla Massese da una moto

Dramma sfiorato sulla Massese: oggi pomeriggio, 10 marzo, un pedone è stato investito da una moto a Corcagnano. Per cause in corso di accertamento l'uomo sarebbe stato centrato dalla motocicletta in transito. In un primo momento le condizioni sembravano preoccupare, ma poi, una volta visitato, le sue condizioni sono apparse migliori di quanto si era inizialmente ipotizzato. Il pedone infatti ha riportato ferite di media gravità.