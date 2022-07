Corcagnano, scontro auto-moto: centauro sbalzato contro un albero. In viale Rustici ferito in modo grave un 17enne

Pauroso incidente stamattina a Corcagnano. Intorno alle 7 in via Langhirano violento scontro tra un'auto e una moto. Il centauro è stato sbalzato contro un albero, rimanendo ferito. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. Sulle cause dell'incidente sta indagando la Polizia locale.



Ieri, invece, dopo la mezzanotte, un altro incidente si è verificato in viale Rustici: anche in questo caso un'auto e una moto si sono scontrate. Ferito un 17enne, poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Maggiore. Le sue condizioni sono gravi. Anche in questo caso stanno indagando gli agenti della polizia locale per stabilire la dinamica dei fatti.