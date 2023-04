Addio a Don Luigi Brigati, il ricordo del sindaco di Bardi: "Un grande dolore che colpisce tutta la comunità: aveva un cuore d'oro"

Il sindaco di Bardi Valentina Pontremoli ricorda Don Luigi Brigati, il parroco della Val Noveglia, morto a 85 anni nella mattinata del 21 aprile in un tragico incidente stradale. La sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro una pianta in località Baracca Ceno. "L'ho incontrato proprio stamattina - sottolinea il sindaco a Parmatoday - ci eravamo salutati in piazza. La sua morte rappresenta un grande dolore che colpisce tutta la comunità di Bardi e della Val Noveglia. Come sindaco e come rappresentante della comunità ci tengo a ricordarlo. Lo salutiamo tutti con affetto. Era sempre disponibile con tutti. Quando mi incrociava in paese aveva sempre una parola d'affetto per me. Aveva davvero un cuore d'oro. Era anche un caro amico di mio nonno"