Giallo sulla morte della donna trans in tangenziale: si indaga sulle ultime ore

E' ancora giallo sulla morte della 35enne brasiliana transessuale - il cui nome sui documenti di identità era ancora Sabino Da Silva Marciliano ma che aveva intrapreso un percorso di transizione dal genere maschile e quello femminile - investita ed uccisa sabato 15 ottobre lungo la tangenziale Sud di Parma da un'auto poco prima dell'uscita di strada Argini. Residente in Abruzzo la 35enne era ospite di una struttura di accoglienza di Parma: dopo un passato di violenza e di dipendenze era arrivata nella nostra città per uscire dal vortice e rifarsi una vita.

Nella mattinata di sabato 15 ottobre sarebbe stata soccorsa da un'ambulanza proprio mentre si trovava in struttura: portata in ospedale i medici non aveva riscontrato nessun problema particolare, se non una dose di agitazione molto elevata. Era stata lei stessa ad allontanarsi poi dalla struttura sanitaria. Non è chiaro cosa sia successo nella tragica giornata di sabato, conclusa poi con la sua morte in tangenziale.

Gli inquirenti della polizia stradale stanno cercando di ricostruire quelle ore ma per ora non ci sono risultanze investigative certe. Sul corpo della 35enne brasiliana verrà effettuata l'autopsia. Una delle ipotesi è che la vittima stesse scappando da qualcuno ma per ora non ci sono conferme ufficiali su questa versione: l'altra è che possa essere stata fatta scendere da un'auto che percorreva proprio la tangenziale Sud.

I dati certi sono che la donna, ospite di una struttura assistenziale del Comune, si trovava a piedi lungo la tangenziale e che ha cercato di attraversare la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo l'auto, una Range Rover, poco prima dell'uscita per strada Argini e dopo l'uscita per via Traversetolo.

Il conducente della Range Rover avrebbe riferito agli inquirenti di aver visto la persona al centro della tangenziale e di aver fatto di tutto per frenare l'auto, senza riuscirci. Alle 21.30 era buio e nessuno si aspetta un pedone in tangenziale. Sotto choc dopo l'incidente sarebbe rimasto sul posto per diverso tempo, sconvolto da quello che era appena successo.