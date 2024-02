Doppio tamponamento in tangenziale nord: sette auto coinvolte e un ferito

Diverse auto coinvolte (sette) in due incidenti avvenuti in tangenziale nord stamattina intorno all 8.30. Il bilancio parla di un ferito e traffico bloccato. Il primo tamponamento tra l'uscita di Baganzola e quella di viale Europa, il secondo sulla corsia opposta (all'uscita di via San Leonardo) in direzione Piacenza. Sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei due incidenti.