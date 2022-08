Dramma a Felino, pauroso schianto frontale tra due auto: cinque feriti gravi, tra loro due bimbi

Pauroso frontale oggi pomeriggio a Felino, in località San Michele de Gatti, dove intorno alle 15 in via Calestano si sono scontrate due auto per cause in corso di accertamento. Cinque feriti che, stando alle prime informazioni, versano in condizioni piuttosto serie. Si tratta di due bimbi (uno è grave, l'altro ha invece riportato ferite di media gravità) e tre adulti (in condizioni serie), tutti ricoverati in ospedale. Sul posto 5 ambulanze del 118 e due automediche.

IN AGGIORNAMENTO