Terribile schianto in via Mantova, due auto si ribaltano: due feriti in pronto soccorso

Incidente fra due auto ieri sera in via Mantova sulla provinciale 62 della Cisa. Due auto poco prima delle 23 per cause in corso di accertamento si sono scontrate su un rettilineo in modo violentissimo ribaltandosi subito dopo e finendo la loro corsa ai lati della strada, accartocciandosi e causando il ferimento di due persone (in tutto tre quelle coinvolte).

Trasportate da un'ambulanza del 118 in pronto soccorso a Parma, le loro condizioni sono state giudicate di media gravità. Intanto sono partite le indagini per stabilire cause e dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i feriti ad uscire dalle vetture finite fuori strada.