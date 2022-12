Due ciclisti investiti da due auto in meno di un'ora: uno è gravissimo

Due ciclisti sono rimasti feriti nella mattinata di martedì 20 dicembre in meno di un'ora. Uno dei due, un uomo, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il primo incidente si è verificato alle ore 7.30 in via Montebello: secondo le prime informazioni una donna, alla guida di una bicicletta, si sarebbe scontrata con un auto. Ad avere la peggio la ciclista, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale. Alle 8.20 in viale Piacenza un ciclista è stato investito da un'auto mentre stava percorrendo la strada. La dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione. L'uomo avrebbe riportato gravi ferite in varie parti del corpo: dopo l'intervento dei sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica il ciclista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono giudicate dai medici come particolarmente gravi.

