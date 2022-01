Due pedoni investiti in via Fleming e in viale Piacenza: gravi al Maggiore

Due pedoni sono stati investiti, nella serata di ieri sabato 15 gennaio, a Parma in viale Piacenza e in via Fleming. Gli episodi si sono verificati a meno di mezz'ora di distanza uno dall'altro. Alla ore 20 un pedone è stato investito mentre attraversava la strada in viale Piacenza: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. E' stato ricoverato nell'area codici rossi in gravi condizioni. Un secondo pedone è stato investito da un'auto prima delle ore 20.30 in via Fleming. Anche per lui il trasporto in ospedale: le sue condizioni di salute sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita.