Esce di strada a Collecchio: conducente ferito

E' uscito di strada mentre stava percorrendo via Spezia, all'altezza di Collecchio. Il conducente di un'auto è stato protagonista di un incidente che si è verificato alle 4 e trenta di mattina, nella nottata tra venerdì 5 e sabato 6 luglio. Secondo le prime informazioni l'uomo, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. L'incidente, stando ai primi rilievi, non avrebbe coinvolto altri veicoli. L'uomo è stato affidato alle cure dei medici e non è in pericolo di vita.