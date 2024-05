Incidente a Felino, in Via Venturini. Intorno alle 7:20, un'auto finisce in una scarpata. L'uomo a bordo, dopo aver perso il controllo, si è ritrovato a bordo strada. Ha riportato ferite giudicate mediamente gravi in più parti del corpo. Necessario il trasporto al Pronto Soccordo di Parma, dove è ricoverato e in osservazione.