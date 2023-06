Fidenza, si schianta in Autostrada contro un camion: gravissimo

Terribile scontro a Fidenza, alle 19:20 all'altezza del chilometro 89. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e un camion sono rimasti coinvolti in uno schianto. L'auto è finita sotto il mezzo pesante, il conducente sarebbe stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Parma con ferite gravissime. È ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto i sanitari del 118 per i primi soccorsi, in attesa delle forze dell'ordine chiamati a ricostruire l'accaduto.

IN AGGIORNAMENTO