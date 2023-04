Paura a Fornovo, auto prende fuoco: il conducente scende appena in tempo

Paura a Fornovo nella mattinata di lunedì 3 aprile nei pressi della rotonda, in corrispondenza del negozio Palladini, in direzione Ramiola. Per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco in corsa. Il conducente è riuscito a scendere appena in tempo, poco prima che le fiamme avvolgessero il veicolo, che è stato completamente distrutto dal rogo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio in pochi minuti ed hanno evitato il peggio. L'auto, al momento del rogo, si trovava lungo la carreggiata. Il conducente, infatti, ha cercato di accostare ma poi ha abbandonato il mezzo, già avvolto dal fumo. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Blu Pubblica Assistenza di Bardi: i sanitari si sono accertati delle condizioni di salute del conducente che non avrebbe comunque riportato ferite. In conseguenza dell'episodio si sono formate alcune code e rallentamenti nel tratto interessato.

