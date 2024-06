Fornovo, maxi incidente: coinvolti tre motociclisti

Brutto incidente in località Belvedere, nei pressi di Fornovo di Taro. Intorno 16.45, che moto si sono scontrate frontalmente in strada prinzera.

Tre persone sono state coinvolte e portate tutte al Maggiore di Parma con ferite di media gravità. Sul posto carabinieri, la polizia locale e l'Elisoccorso in volo, con infermiere a bordo dell'autoinfermieristica di Fornovo, oltre alle ambulanze con i volontari di Medesano e Calestano.