Francesco Zuppardi, arrivato da Napoli per portare la pizza a Parma: "Era gentile e sorridente con tutti"

La pizza era la sua passione e il suo lavoro. Originario di Napoli era arrivato nel parmense tanti anni fa e da tempo era titolare della pizzeria d'asporto "Fatt' na pizza" di viale Gorizia a Parma. Tutti ricordano con affetto Francesco Zuppardi, il 51enne morto nel tragico incidente stradale di Collecchio. Francesco, che stava viaggiando a bordo della sua moto in strada Consortile a Collecchio, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito sotto le ruote di un furgone, che stava arrivando nell'altro senso di marcia.

"Era sempre sorridente e parlava con tutti. I clienti, soprattutto i ragazzi delle scuole, lo ricordano con affetto. In particolare la sua pizza fritta è molto apprezzata da chi frequentava la pizzeria d'asporto" ricordano alcuni amici e conoscenti. Francesco Zuppardi viveva a Sant'Andrea di Medesano ed ogni giorno si spostava per lavoro a Parma: arrivava in città per aprire la sua pizzeria d'asporto. "Era una persona molto solare e simpatica" ricordano gli amici e i clienti. Era sempre gentile con tutti quelli che andavano nella sua pizzeria: una persona squisita".