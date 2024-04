Fraore, scontro tra due auto: un ferito

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 8 di martedì 30 aprile lungo strada Mulattiera Superiore, in località Fraore. Due auto si sono scontrate, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Parma, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge. Sul posto anche le ambulanze del 118: una persona è rimasta ferita ma fortunatamente non ha riportato traumi gravi. E' stata trasportata al pronto soccorso del Maggiore per accertamenti ma ha riportato solo ferite lievi.