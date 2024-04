Schianto frontale a Fidenza: due feriti in pronto soccorso

Tragedia sfiorata intorno all'ora di pranzo oggi, 16 aprile, sulla via Emilia, all'altezza di Rimale (Fidenza). Due auto si sono scontrate in un frontale che ha causato due feriti. Ma poteva andare molto peggio considerato il violento impatto. Le due persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso di Fidenza in condizioni di media gravità e non sono in pericolo di vita. Sul posto Fidenza 30, Fidenza india e Salso India. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine interveute sul posto per i rilievi.