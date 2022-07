Frontale a Pontescodogna, auto contro un albero a Scurano: due feriti in ospedale

Doppio incidente ieri sera in provincia di Parma. Un'auto si è schiantata contro un albero intorno alle 21 a Scurano. Per cause in corso di accertamento la macchina è finita proprio contro l'albero, dopo che il conducente ha perso il controllo. Proprio il conducente è rimasto ferito. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale con traumi di media gravità. E il 118 è intervenuto anche alle 23, sempre di ieri sera, a causa di un frontale tra due auto a Pontescodogna, nel Collecchiese. L'incidente ha causato il ferimento di uno dei due conducenti, il quale ha riportato, anche in questo caso, ferite di media gravità. Illesa l'altra persona che era al volante.