Frontale a Fornovo: 44enne ancora gravissimo al Maggiore

E' ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il 44enne che nel pomeriggio di lunedì 8 aprile si trovava alla guida dell'auto che si è scontrata frontalmente con un altra vettura lungo la strada Fondovalle, all'altezza di Citerna di Fornovo. L'uomo è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nel corso dell'incidente ha riportato ferite gravissime e traumi in varie parti del corpo. Trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso è stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione. La donna di 62 anni che si trovava nella seconda auto - sono state coinvolte una Fiat Panda e una Mercedes - si trova attualmente in Chirurgia d'urgenza ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Frontale tra due auto a Citerna di Fornovo

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 8 aprile a Citerna di Fornovo, lungo la Fondovalle. Poco prima delle 16.30 due auto, una Fiat Panda e una Mercedes, si sono scontrate violentemente. In conseguenza dell'incidente tre persone sono rimaste ferite. Sul posto i soccorritori del 118: l'autoinfermieristica di Fornovo, l'ambulanza coi volontari di Fornovo e Solignano, l'ambulanza infermieristica di Berceto e l'automedica di Collecchio, oltre a due elicotteri da Parma e da Bologna.

