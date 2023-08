Frontale tra due auto a Luzzara: bimbo di 6 mesi in condizioni disperate all'ospedale di Parma

Un bimbo di soli 6 mesi è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in seguito allo scontro frontale tra due auto che si è verificato nella zona di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, in località Codisotto lungo la Cispadana.

Secondo le prime informazioni l'incidente, che ha coinvolto due vetture - tra cui una Fiat Panda a bordo della quale viaggiava il neonato - ha provocato cinque feriti. Il bimbo di 6 mesi è stato trasportato in Rianimazione a Parma, un secondo bambino di 4 anni è fortunatamente rimasto illeso.

La madre 24enne del bimbo è stata ricoverata all'all’ospedale Poma di Mantova, mentre il padre 30enne è stato portato all'ospedale di Parma. Il conducente dell'altra auto coinvolta si trova in gravi condizioni all'ospedale di Mantova. Sul posto i vigili del fuoco di Guastalla, i mezzi del 118 di Gustalla e la poliza locale.