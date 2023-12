Frontale tra due auto a Madregolo di Collecchio: un ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale all'ora di pranzo di domenica 3 dicembre a Madregolo di Collecchio. Erano da poco passate le 13.30 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alle forze dell'ordine. In conseguenza dello scontro una persona è rimasta ferita seriamente. Trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ha riportato ferite in varie parti del corpo. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.