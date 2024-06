Scontro frontale nella notte tra due auto in via Emiali Ovest. A Ponte Taro due veicoli si sono scontrati per cause in corso di accertamento nel punto in cui si trova la rotatoria poco prima del ponte. A causa dell'impatto una persona (un uomo) è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118 dove le sue condizioni sono state giudicate di media gravità.