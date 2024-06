Dramma sfiorato stamattina 14 giugno, poco prima delle 8, su strada Baganzola. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi e accertare le cause dell'incidente, due auto si sono scontrate: uno dei due automobilsiti ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Maggiore dai sanitaril del 118 intervenuti con un'ambulanza.