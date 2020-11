Frontale tra due auto sulla Salsediana, tre feriti: uno è gravissimo

È stato trasportato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma il ragazzo di 24 anni, residente a Fidenza, che nel pomeriggio di sabato 14 novembre è rimasto coinvolto in un frontale tra due auto, sulla strada Salsediana Ovest che collega Alseno a Salsomaggiore Terme. L'incidente si è verificato intorno alle 17 tra Castelnuovo Fogliani e Scipione. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola - supportati dalla polizia locale di Alseno -, ma sembrerebbe che il giovane, a bordo della sua Alfa Romeo Mito, abbia invaso la corsia opposta schiantandosi contro una fuoristrada Land Rover. A bordo di quest'ultima c'erano un uomo di Cangelasio e una donna di Fiorenzuola, rispettivamente di 69 e 35 anni: entrambi sono stati trasportati in ospedale a Fidenza in condizioni serie, dalle ambulanze della Pubblica Assistenza di Lugagnano e Salsomaggiore Terme. Il ragazzo, invece, è stato trasportato in ospedale a Parma a bordo dell'ambulanza della Croce Rossa di Rovereto. In supporto ai volontari sono arrivate da Fidenza e Rovereto automedica e autoinfermieristica. Al lavoro anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola: con i divaricatori hanno liberato dalle lamiere gli occupanti, rimasti incastrati all'interno delle due autovetture. Il traffico è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine.