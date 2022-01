Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14, si è verificato un grave incidente in Via Reggio. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua corsa contro il muro. Le condizioni del conducente, un ragazzo di 25 anni, sono apparse molto gravi ed è stato trasportato al Maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione.