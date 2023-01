Incidente stamattina all'altezza del Campus: un furgoncino che stava percorrendo la tangenziale Sud, uscita via Langhirano, è andato a sbattere contro un guardrail in corsia di sorpasso, per motivi in corso di accertamento. Ferite lievi per il conducente, anche se il traffico in zona ne ha risentito. Sul posto polizia locale e ambulanza del 118.