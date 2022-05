Furgone fuori strada sulla Massese: autista in ospedale

Incidente sulla Massese a Torrechiara stamattina intorno alle 7.30. Per cause in corso di accertamento, un furgoncino è finito fuori strada. Ferito il conducente. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e la Croce verde. Sulla provinciale si sono formate code. L'autista del furgoncino è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con ferite di media gravità.