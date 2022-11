Morto nello schianto in autostrada: domani i funerali di Gianpaolo Damato

Si terranno domani, sabato 19 novembre alle ore 16 nella cattedrale di Foggia, i funerali di Gianpaolo amato, il giovane 14enne morto lunedì 14 novembre nel reparto di Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma dopo il terribile incidente stradale in A1, avvenuto all'alba del giorno prima, domenica 13 novembre. Lo schianto aveva provocato il ferimento di sei giovani: le condizioni di Antonio erano apparse subito disperate.

Così come avrebbe desiderato Gianpaolo, i familiari del ragazzo avevano autorizzato l'espianto degli organi, trapiantati tutti nella giornata di mercoledì. "Brillante come studente, ancor di più come persona, ti ricorderemo per il tuo sorriso e la tua voglia di vivere" il commento del dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, dove Antonio, nel 2020, aveva conseguito la laurea triennale in Economia aziendale. Avrebbe completato il suo percorso di studi nella primavera del 2023.

Supporter dei colori rossoneri della sua città, nel corso della gara di Coppa Italia vinta contro il Crotone per 2 a 0, i tifosi della Curva Nord hanno esposto uno striscione: "Ciao Gianpaolo"