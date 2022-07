Il mondo del calcio in lutto per Giovanni Mandica: "Ciao bomber, non ti dimenticheremo"

Giovanni Mandica è morto nel terribile incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di ieri, martedì 12 luglio, lungo l'Asolana a San Polo di Torrile. L'impatto frontale della sua auto contro un camion, che proveniva dalla direzione opposta, gli è stato fatale. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Giovanni Mandica, 29enne, avrebbe compiuto trent'anni il prossimo 20 ottobre. Giocava come difensore nella squadra del Mezzani Calcio.

"La società Sport Club Mezzani - sottolinea la società sportiva in una nota - porge le più sentite condoglianze ai familiari del proprio giocatore Giovanni Mandica, scomparso improvvisamente questa mattina in seguito ad un incidente stradale. Purtroppo oggi è uno di quei giorni che non vorremmo mai vivere, non ci sono davvero parole per descrivere il dolore di ognuno di noi. Ciao Gio, ci mancherai davvero tanto". La società ha listato a lutto il profilo Facebook per ricordare Giovanni Mandica.

Sono tantissimi i messaggi arrivati sulla bacheca Facebook della squadra, così come quelli a commento della notizia del tragico incidente. "Bomber, ci mancherai", "Condoglianze ai genitori Ninetta e Bruno e al fratello". "Un dolore troppo forte per i genitori, Giovanni ci mancherai, mancherà il tuo bellissimo sorriso, in cielo avevano bisogno di un Angelo bellissimo come te, Ninetta e Bruno , il Signore vi darà la forza, noi vi staremo vicini, non ci sono parole, stamattina pensavo fosse stato solo un brutto sogno, invece purtroppo no".